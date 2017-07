Al-Jawf: Ciblage des mercenaires de l'agression au complexe gouvernemental [18/يوليو/2017]

AL-JAWF, 18 Juillet (SABA)-La force de missile de l'armée et des forces populaires a bombardé utilisant de rouquettes de type de Katioucha des rassemblement des mercenaires au complexe gouvernemental à la ville d'Al-Hazm.



Une source militaire a indiqué à SABA le meurtre et la blessure d'un certain nombre des mercenaires, lors de ciblage de leurs rassemblements au complexe gouvernemental.

SABA