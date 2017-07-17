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التربية تعلن نقل مركز امتحاني في مديرية حبيش بمحافظة اب
[17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
أعلنت وزارة التربية والتعليم نقل مركز امتحاني بمحافظة إب .
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تقرر نقل مركز الجيل الجديد الإمتحاني بمديرية حبيش إلى مدرسة الخير بمديرية المخادر بمحافظة اب .
وأهاب الوكيل السقاف بطلاب وطالبات المركز الامتحاني بمديرية حبيش الانتقال بعد غد الأربعاء لتأدية امتحاناتهم بدء من امتحان مادة الجبر والهندسة علمي والجغرافيا أدبي في المركز الجديد ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
سبأ