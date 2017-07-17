إرشيفية قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في موزع وذباب بتعز [17/يوليو/2017] تعز - سبأ :



إستهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديريتي موزع وذباب بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات للمرتزقة في جبل نابضة بمديرية موزع، محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان غرب منطقة العمري في مديرية ذباب.



وأكد المصدر مصرع ثلاثة من المرتزقة جوار تبة الدفاع وجبل جرة بنيران الجيش واللجان الشعبية.

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