وكيل وزارة الصحة يناقش مع محافظ الحديدة إحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر يحيى العرجلي مع محافظة الحديدة حسن الهيج بصنعاء اليوم إحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.



وتطرق اللقاء إلى سير عمل المرافق الصحية بالمحافظة وما تعانيه جراء تزايد أعداد النازحين إليها خاصة من مرضى السرطان والغسيل الكلوي وغيرها من الأمراض.



واستعرض الإجتماع إحتياجات مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة ومعانات مرضى الفشل الكلوي والصعوبات التي تواجههم جراء نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بذلك، ما ينذر بكارثة إنسانية .



وفي اللقاء ثمن الدكتور العرجلي جهود قيادة محافظة الحديدة في دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في مواجهة الكوليرا .



وأكد أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية ورجال المال والأعمال والخيرين لإنقاذ حياة المئات من المرضى إنطلاقا من الواجب الإنساني الذي يحتم على الجميع تخفيف معاناة المرضى وأسرهم .



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح قنوات إتصال مع عدد من المنظمات الإنسانية والإغاثية لدعم مراكز الغسيل الكلوي وتوفير إحتياجاته من المستلزمات الطبية والعلاجية لضمان ديمومة الخدمات التي يقدمها للمتردين من مختلف المحافظات .



ودعا الدكتور العرجلي إلى التعاون ومساعدة مرضى الفشل الكلوي وإبعاد شبح الموت الذي يهددهم جراء إنعدام مواد الغسيل من الأسواق المحلية جراء العدوان والحصار.



وطالب الجميع بالإضطلاع بدورهم في تسليط الضوء على معاناة مرضى الفشل الكلوي ولفت أنظار المجتمع المحلي والدولي لخطورة توقف العمل بمراكز الغسيل الكلوي سواء في الحديدة أو المحافظات الأخرى.

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