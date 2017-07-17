تدمير ست آليات في صد زحف لقوى الغزو بإتجاه معسكر خالد بتعز [17/يوليو/2017] تعز - سبأ :



تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه معسكر خالد في مديرية المخا بمحافظة تعز، ودمروا ست آليات لقوى العدوان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة الغزو والإحتلال من ثلاثة إتجاهات إستمر منذ الصباح مع غطاء جوي كثيف وتحليق مستمر لطيران الإستطلاع وقصف للبوارج الحربية للعدوان على معسكر خالد.



وأكد المصدر أنه تم خلال عملية التصدي إحراق أربع آليات إماراتية وطقمين ومقتل وإصابة العشرات من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن قوى الغزو والمرتزقة حاولوا عشرات المرات وبشكل مستمر الزحف على معسكر خالد خلال الفترة الماضية لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم وتكبدوا خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

سبأ