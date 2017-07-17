محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من الجنود السعوديين بقصف تجمعات لهم بجيزان وعسير





لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب أخرين اليوم في استهداف تجمعات لهم في جيزان ونجران.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عددا من جنود الجيش السعودي في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعا لهم في الخوبة، وقنص جندي سعودي في موقع الدفينية بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي استهدف تجمع لجنود سعوديين في منفذ علب بعسير محققا إصابات مباشرة، فيما لقي أثنين من المرتزقة مصرعهما بنيران الجيش واللجان الشعبية قبالة المنفذ.



وذكر المصدر أنه تم إعطاب رشاش عيار 14 بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب.

سبأ [17/يوليو/2017] جيزان - سبأ:سبأ