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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 10:12:49م
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تفقد أوضاع النازحين واللاجئين الأفارقة في مديرية الخوخة
[17/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:


تفقد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة جابر الرازحي ومعه مدير مكتب منظمة المفوضية الساميه للاجئين عميد أيوب بمديرية الخوخة اليوم أوضاع النازحين من مديريات تعز والذي يتجاوز عددهم ألف و 700 أسرة.

واطلعا على الخدمات التي تقدم للنازحين والظروف التي تواجههم جراء إنتشار الأمراض ومنها الكوليرا وفي ظل الأجواء المناخية الحارة .

كما تفقد الرازحي وأيوب مخيم اللاجئين الأفارقة بمديرية الخوخة والذي يقدر عددهم ب 320 أسرة ممن توافدوا إلى اليمن خلال الأعوام الماضية وكذا معاناتهم وفي المقدمة عدم حصولهم على بطائق تعريفية من المفوضية رغم مرور أكثر من 16 عاما على عدد منهم في المخيم .

كما اطلعا على إحتياجات المخيم من الخدمات التي يفتقر إليها ومنها تعليم أطفال اللاجئين وقلة الأدوية لمواجهة الأمراض والأوبئة .

وقد عبر اللاجئون عن الشكر للتعامل الإيجابي من أبناء مديرية الخوخة .

سبأ
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