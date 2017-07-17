محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التكتل المدني يدين اقتياد العدوان لباخرة كهرباء الحديدة لميناء الفجيرة





أدان التكتل المدني للتنمية والحريات إقدام تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اقتياد باخرة المازوت المخصصة لكهرباء محافظة الحديدة إلى ميناء الفجيرة الإماراتية بعد احتجازها لعدة أيام.



وأكد التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجبار تحالف العدوان للباخرة على تغيير مسارها، في الوقت الذي يعاني فيه أبناء المحافظة من ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وتوقف المستشفيات والمرافق الخدمية بسبب انقطاع الكهرباء جريمة تضاف لجرائم العدوان بحق الشعب اليمني.



وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعد عقابا جماعيا لأبناء المحافظة الساحلية وتضيف فصلا آخرا لفصول معاناتهم جراء العدوان والحصار.



واستنكر التكتل الذي يضم أربع منظمات، صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وفي المقدمة الأمم المتحدة، إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان من جرائم بحق اليمنيين.



وناشد الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، والمطالبة بالتدخل لإنقاذ المدنيين وعدم المساس بمقومات حياتهم.

سبأ [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ