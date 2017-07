Le conseil politique condamne la fermeture de la Mosquée Al-Aqsa [17/يوليو/2017]

SANA'A, 17 Juillet. (SABA)- Le Conseil politique suprême dirigé par le Président Saleh al-Sammad a condamné ce lundi la fermeture de la mosquée Al-Aqsa et l'interdiction de la prière du vendredi par l'entité sioniste.



Le conseil a appelé les présidents, les rois et les dirigeants des États arabes et islamiques qui sont jaloux de leurs lieux religieux, à assumer leurs responsabilités envers la mosquée et à faire face aux occupants sionistes en violation de leurs lois internationales.





ZA



