نائب وزير الداخلية يفتتح الدورة الثانية للتوصيف الوظيفي [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أشاد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني بدور الأكاديميين بإعتبارهم النواة الأولى لتحسين مستوى وجودة العمل الأمني .



وأكد اللواء الخيواني في إفتتاح الدورة الثانية في مجال مهارات التوصيف الوظيفي بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اليوم أهمية عقد مثل هذه الدورات لتعزيز مبدأ إختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، والتي يجب مضاعفة الجهود لتحقيق ذلك بما يخدم الوطن والعمل الأمني في كافة المؤسسات.



وأشار إلى ضرورة إقامة مثل هذه الدورات لتحسين مستوى العمل .. لافتا إلى إهتمام قيادة وزارة الداخلية بدعم أكاديمية الشرطة بما يخدم إحتياجات العمل والميدان .



وفي إفتتاح الدورة التي شارك فيها أساتذة من أكاديمية الشرطة، وعدد من المصالح والإدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية، وموظفي السلك المدني .. أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب إلى أهمية تطوير قدرات منتسبي المؤسسة الأمنية.



فيما أشاد القائم بأعمال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري بتعاون قيادة وزارة الداخلية وتفاعلها الإيجابي في تطوير الأداء بالأكاديمية بما يخدم المصلحة العامة.



حضر إفتتاح الدورة وكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم.

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