محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر فادحة لمرتزقة العدوان و70 جثة تصل إلى مستشفى المخا







وصلت إلى مستشفى المخا بمحافظة تعز 70 جثة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال تصدي أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحوفاتهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحوفات مكثفة لقوى العدوان ومرتزقته اليوم بإتجاه معسكر خالد وجبل الهاملي وخط الحديدة – تعز.



وأشار المصدر إلى أن 70 جثة لمرتزقة العدوان وصلت إلى مستشفى المخا وعشرات الجرحى وكذا إصابة ثلاثة من أبرز قيادات المرتزقة.



ولفت المصدر إلى أن الزحف لا يزال مستمرا من ثلاثة اتجاهات .. مؤكدا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يسطرون صمود أسطوري أفقد العدو التوازن وخلخل صفوفه وفرار أفراده.



سبأ [17/يوليو/2017] تعز – سبأ:سبأ