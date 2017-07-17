رئيس الوزراء يعزي وزير النفط والمعادن في وفاة إبن أخيه [17/يوليو/2017]



صنعاء - سبأ :



عبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن تعازيه الحارة باسمه وأعضاء مجلس الوزراء، لوزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، في وفاة إبن أخيه عبدالله حميد محسن بن معيلي .



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن عظيم المواساة للوزير ذياب ووالد الفقيد وكافة آل معيلي بهذا المصاب.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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