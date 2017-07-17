محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تنعي المناضل اللواء يحيى بن علي العماد صنعاء - سبأ







نعت وزارة الداخلية المناضل اللواء يحيى بن علي بن حسن العماد الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 77 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن .



وأشارت وزارة الداخلية في بيان النعي، إلى أن الفقيد كان متفانياً ومخلصاً في أداء الواجب وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليه والتي كان آخرها مديرا للأحوال المدنية في مديرية يريم.



ولفت البيان إلى أن الفقيد يعد من الرعيل الأول لوزارة الداخلية حيث تخرج من كلية الشرطة الدفعة الأولى.



وعبرت وزارة الداخلية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد ومحبيه ..سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وسيتم تشييع جثمان الفقيد إلى مقبرة خزيمة غدا الثلاثاء بعد الصلاة عليه في مسجد الأسطى شارع الزبيري بعد صلاة الظهر.

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ