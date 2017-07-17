[17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة نائب وزير الصناعة والتجارة الأسبق علي احمد السياغي بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن.
وأعرب الدكتور بن حبتور في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد وليد وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وكافة آل السياغي بهذا المصاب.. منوها بمناقب الفقيد وأدواره في خدمة مجتمعه ووطنه عبر مختلف المواقع الإدارية والقيادية التي شغلها.
سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
. " إنا لله وإنا اليه راجعون ".
سبأ