الجيش السوري يعلن إستعادة السيطرة على حقل الديلعة النفطي في ريف الرقة [17/يوليو/2017] دمشق – سبأ:

أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين تمكنه من استعادة السيطرة على حقل الديلعة النفطي في ريف الرقة الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم (داعش) الإرهابي.



وقال مصدر عسكري سوري في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على حقل الديلعة النفطي في ريف الرقة الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم (داعش) الإرهابي" في الحقل .



وكانت وحدات من الجيش السوري استعادت أمس الأحد السيطرة على قرية زملة شرقية ومحطة ضخ الزملة وحقول غاز الزملة وحقل نفط الفهد وقضت على عشرات الإرهابيين من تنظيم (داعش) بريف الرقة الجنوبي.



وكان سلاحا الجو والمدفعية في الجيش السوري نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية عمليات قصف مكثف ضد تجمعات ومحاور تحرك التنظيم المتشدد في مدينة دير الزور.

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