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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 07:06:44م
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  اقتصاد
الدولار يتكبد خسائر مع انتعاش تداولات فروق أسعار الفائدة
[17/يوليو/2017]
لندن ـ سبأ:



تكبد الدولار الأمريكي خسائر اليوم ليصل إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر مقابل سلة عملات ، مع تفاؤل المستثمرين ليقبلوا على معاملات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة في عملات مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالي.

وفاق الناتج المحلي الإجمالي للصين التوقعات بنموه 6.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

وقفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في عامين واخترق مستويات مقاومة فنية مهمة في نطاق 0.7700-0.7778 دولار أمريكي، وسجلت العملة 0.7814 دولار في أحدث سعر لها.

واستقر الدولار الأمريكي مقابل الين عند 112.575 ينا.

سبأ
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