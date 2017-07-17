ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 07:25:16م
المجلس السياسي الأعلى يدين إغلاق الأقصى ويقر الضوابط الإعلامية بين المؤتمر وأنصار الله
أدان المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، ما أقدمت عليه قوات الكيان الصهيوني من إغلاق للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتمدون بعثة مدنية لإدارة الأزمات في العراق
إعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم الاثنين في بروكسل الخطوط العريضة لبعثة مدنية أوروبية لإدارة الأزمات في العراق.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
الجيش السوري يعلن إستعادة السيطرة على حقل الديلعة النفطي في ريف الرقة
رئيس الوزراء يهنئ نظيره العراقي بالعيد الوطني وبالإنتصارات في الموصل
مناقشة الخطط والبرامج بمديريات القطاع الغربي بصنعاء
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الثقافة ورؤساء المؤسسات التابعة لها
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يهنئ نظيره العراقي بالعيد الوطني وبالإنتصارات في الموصل
[17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي بمناسبة احتفالات الشعب العراقي الشقيق بالعيد الوطني.

وعبر رئيس الوزراء عن تهانيه الحارة للدكتور العبادي والشعب العراقي الشقيق بهذه المناسبة .. مؤكداً ان هذا اليوم هو يوم تحول كبير ومن الأيام الفاصلة في تاريخ الشعب العراقي والأمة العربية.

ولفت إلى أن العراق ظل وعلى مر التاريخ صاحب المدد الحضاري والإنساني ومركز إشعاع للأمتين العربية والإسلامية  .. معربا عن تمنياته للعراق دوام التقدم والأمن والإستقرار وللعلاقات الاخوية بين الشعبين اليمني والعراقي دوام النماء والازدهار.

وهنأ رئيس الوزراء في سياق برقيته نظيره العراقي بالإنتصارات الناجزة التي حققها الشعب العراقي بتحريره مدينة الموصل من أيدي قوى التكفير الداعشي وتخليص الشعب العراقي من شرورها وأعمالها الإجرامية والإرهابية.

وأشار إلى أن هذا النصر الإستراتيجي سيكون له آثاره المستقبلية في دحر هذه القوى الظلامية من المنطقة وإنهاء مشروعها التدميري والتمزيقي للأمة العربية .. مؤكداً أن القوى الاستعمارية دوما ما تضع العراق الشقيق وشعبه كهدف لإثارة ونشر النعرات العرقية المذهبية والطائفية والجهوية.

وأكد الدكتور بن حبتور أن هذه الإنتصارات التي حققها الشعب العراقي الشقيق مثلت الرد العملي في وجه القوى الاستعمارية ومخططاتها الخبيثة.

وقال " إننا في الجمهورية اليمنية نعتز ونفتخر كثيرا بعلاقاتنا الأخوية مع الشعب العراقي بكل أعراقه وأطيافه " .. سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كيد الكائدين وتربص المتربصين وأن يحقق كافة تطلعاته في السلام والإستقرار والبناء والإزدهار.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الخطط والبرامج بمديريات القطاع الغربي بصنعاء
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الثقافة ورؤساء المؤسسات التابعة لها
عضوا اللجنة العليا للإختبارات يتفقدان سير الإمتحانات بأمانة العاصمة
محافظ صنعاء يتفقد سير عملية التنسيق بجامعة 21 سبتمبر
ورشة عمل حول مهارات القيادة بجامعة 21 سبتمبر
المجلس السياسي الأعلى يدين إغلاق الأقصى ويقر الضوابط الإعلامية بين المؤتمر وأنصار الله
تفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية بمجمع الصعر بعمران
محافظ صعدة يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية
دورة تدريبية في حجة للمثقفين الصحيين حول التوعية بوباء الكوليرا
العدوان يمنع وصول مشاركين لمؤتمر بناء السلام وحقوق الإنسان في بلجيكا
العدوان السعودي على اليمن
العدوان يمنع وصول مشاركين لمؤتمر بناء السلام وحقوق الإنسان في بلجيكا
[17/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية همدان
[17/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[17/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على العاصمة صنعاء
[17/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[17/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by