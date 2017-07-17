رئيس الوزراء يهنئ نظيره العراقي بالعيد الوطني وبالإنتصارات في الموصل [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي بمناسبة احتفالات الشعب العراقي الشقيق بالعيد الوطني.



وعبر رئيس الوزراء عن تهانيه الحارة للدكتور العبادي والشعب العراقي الشقيق بهذه المناسبة .. مؤكداً ان هذا اليوم هو يوم تحول كبير ومن الأيام الفاصلة في تاريخ الشعب العراقي والأمة العربية.



ولفت إلى أن العراق ظل وعلى مر التاريخ صاحب المدد الحضاري والإنساني ومركز إشعاع للأمتين العربية والإسلامية .. معربا عن تمنياته للعراق دوام التقدم والأمن والإستقرار وللعلاقات الاخوية بين الشعبين اليمني والعراقي دوام النماء والازدهار.



وهنأ رئيس الوزراء في سياق برقيته نظيره العراقي بالإنتصارات الناجزة التي حققها الشعب العراقي بتحريره مدينة الموصل من أيدي قوى التكفير الداعشي وتخليص الشعب العراقي من شرورها وأعمالها الإجرامية والإرهابية.



وأشار إلى أن هذا النصر الإستراتيجي سيكون له آثاره المستقبلية في دحر هذه القوى الظلامية من المنطقة وإنهاء مشروعها التدميري والتمزيقي للأمة العربية .. مؤكداً أن القوى الاستعمارية دوما ما تضع العراق الشقيق وشعبه كهدف لإثارة ونشر النعرات العرقية المذهبية والطائفية والجهوية.



وأكد الدكتور بن حبتور أن هذه الإنتصارات التي حققها الشعب العراقي الشقيق مثلت الرد العملي في وجه القوى الاستعمارية ومخططاتها الخبيثة.



وقال " إننا في الجمهورية اليمنية نعتز ونفتخر كثيرا بعلاقاتنا الأخوية مع الشعب العراقي بكل أعراقه وأطيافه " .. سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كيد الكائدين وتربص المتربصين وأن يحقق كافة تطلعاته في السلام والإستقرار والبناء والإزدهار.

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