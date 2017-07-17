مناقشة الخطط والبرامج بمديريات القطاع الغربي بصنعاء [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

استعرض إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، الخطط والبرامج بمديريات القطاع الغربي.



وأشاد الإجتماع بحضور وكيل المحافظة للقطاع الغربي عبدالله السياغي والوكيلان يحيي جمعان الجدري وجبران غوبر ومدراء مديريات بني مطر والحيمتين وصعفان ومناخة بالمواقف المشرفة لأبناء ومشائخ وأعيان مديريات القطاع في مواجهة العدوان.



وأكد الإجتماع ضرورة تضافر الجهود واستشعار المسئولية وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد .. مشددا على أهمية إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وثمن المحافظ قطينة تضحيات أبناء القطاع الغربي في مواجهة العدوان .. حاثا قيادات السلطات المحلية بالمديريات على رفع مستوى الأداء وتنمية الموارد والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد أحوال أسر الشهداء و الجرحى والأسرى.

سبأ