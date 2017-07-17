السلطات الإيطالية تستعيد لوحة فنية من روائع فن النهضة [17/يوليو/2017] روما – سبأ :

إستعادت السلطات الإيطالية إحدى روائع فن النهضة الإيطالية والتي سرقت في شهر أغسطس عام 2014م من احدى الكنائس في مدينة مودينا شمال إيطاليا.



وذكرت وسائل الاعلام الايطالية اليوم الاثنين ان اللوحة اكتشفها جامع قطع فنية في فبراير الماضي، وأراد سارقوها بيعها له في مدينة الرباط بالمغرب، وتم إلقاء القبض ثلاثة من المشتبه بهم أحدهم عاش في إيطاليا سنوات عدة.



واوضحت ان اللصوص ارادوا بيع اللوحة والتي سرقت من كنيسة القديس فينتشينتسو زظلت خمسة قرون بـ 10 ملايين درهم ما يعادل 993 ألف دولار تقريباً، فيما يقدر سعرها بـ 6.3 مليون دولار.



وتعد اللوحة المستعادة احدى روائع عصر النهضة في ايطاليا ورسمت بريشة الرسام الإيطالي، غورتشينو واسمه الكامل جوفاني فرانشيسكو باريبي والذي عاش في الفترة (1591م-1666م) من بولونيا.



واشارت المصادر الى ان اللوحة تم إرسال اللوحة من الدار البيضاء إلى روما، حيث ستنظف في ورشة فنية خاصة للمعهد الأعلى للترميم والتخزين.

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