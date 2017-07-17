المكسيك وجامايكا والسلفادور تكمل عقد ربع نهائي الكأس الذهبية 2017 لكرة القدم بمنطقة الكونكاكاف [17/يوليو/2017] سان أنطونيو ـ سبأ:

أكملت المكسيك وجامايكا والسلفادور عقد المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس الذهبية 2017 لكرة القدم الخاصة بمنطقة الكونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي".



ففي الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في سان انتونيو، فازت المكسيك حاملة اللقب على كوراساو التي تشارك لأول مرة، 2/صفر، في حين تعادلت جامايكا مع السلفادور 1/1.



ورفعت المكسيك رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لجامايكا و4 للسلفادور، وبقيت كوراساو من دون نقاط.



ولحقت المنتخبات الثلاثة بكوستاريكا وكندا وهندوراس /المجموعة الأولى/ والولايات المتحدة وبنما /الثانية/، في حين انتهى مشوار غويانا الفرنسية ومارتينك ونيكاراغوا إضافة إلى كوراساو في الدور الأول.



ويقضي نظام البطولة بتأهل أول وثاني كل من المجموعات الثلاث مع صاحبي أفضل مركز ثالث إلى دور الثمانية.



وفي ربع النهائي، تلعب الأربعاء المقبل الولايات المتحدة مع السلفادور، وكوستاريكا مع بنما على ملعب لينكولن فايننشل فيلد في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، والخميس المكسيك مع هندوراس، وجامايكا مع كندا على ملعب جامعة فينيكس في غليندايل، إحدى ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

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