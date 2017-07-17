مصرع 12 شخصاً في تفجيرين إنتحاريين شمال شرق نيجيريا [17/يوليو/2017] ابوجا – سبأ :

لقي مالا يقل عن 12 شخصاً مصرعهم في انفجاريين انتحاريين وقعا اليوم الاثنين في مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا.



وذكرت التقارير ان التفجير الاول والذي نفذته فتاة انتحارية ألحق دماراً بأحد المساجد المحلية في محور منطقة لندن شينكي وسط مدينة مايدوجوري وأدى إلى مقتل 10 أشخاص.



وجاء ذلك فى أعقاب هجوم آخر أودى بحياة شخصين على الأقل فى بلدة مولاي بضواحي مايدجوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق البلاد .



وذكرت ادارة الطوارئ الحكومية انه تم نقل 8 جثث فقط حتى الأن عن طريق أفراد الإنقاذ فيما اصيب 15 شخصاً آخر بجروح .



من جهته قال منسق بوكالة الإنقاذ أن الجنود قتلوا اثنتين من الانتحاريات حاولتا عبور خنادق الأمن في منطقة مامنتى الواقعة ايضاً في ضواحي مايدجوري.



وتعرضت مايدوجوري كبرى مدن شمال شرق نيجيريا مؤخراً لسلسلة من الهجمات بما في ذلك جامعة مايدجوري حيث قتل عشرات الأفراد من بينهم أحد الأساتذة.



وذكرت تقارير إعلامية أن جماعة (بوكو حرام) المسلحة شنت أكثر من 40 هجوماً أسفرت عن قتل مدنيين حتى الآن فى عام 2017م.

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