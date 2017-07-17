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عضوا اللجنة العليا للإختبارات يتفقدان سير الإمتحانات بأمانة العاصمة
[17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد عضوا اللجنة العليا للإختبارات شكري الحمامي وعبدالسلام الغابري اليوم سير الإمتحانات في عدد من مراكز أمانة العاصمة.
حيث اطلع الحمامي والغابري علي سير الإمتحانات بمركزي محمد إسماعيل للطلاب المكفوفين وذوي الإحتياجات الخاصة وأم سليم للطلاب النازحين.
واستمعا من القائمين علي المركزين إلي شرح حول الاستعدادات والتجهيزات المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.
وأشادا بمستوى الإنضباط بالمركزين الإمتحانيين وبجهود القائمين لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.
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