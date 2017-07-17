محافظ صنعاء يتفقد سير عملية التنسيق بجامعة 21 سبتمبر [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم سير عملية التنسيق والقبول بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.



واستمع محافظ صنعاء من رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، إلى شرح حول استئناف العملية الدراسية لطلاب العام الماضي والصعوبات التي تم التغلب عليها.



وأشاد قطينة بحرص قيادة الجامعة وكادرها الأكاديمي على مواصلة العملية الدراسية رغم الصعوبات التى تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان .. مثمنا جهود قيادة الجامعة في تأهيل وتطوير قدرات الطلاب والكوادر الإدارية والفنية.



وأكد الإستعداد تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجامعة بما يكفل تطوير الأداء والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.

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