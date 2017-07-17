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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 07:06:44م
المجلس السياسي الأعلى يدين إغلاق الأقصى ويقر الضوابط الإعلامية بين المؤتمر وأنصار الله
أدان المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، ما أقدمت عليه قوات الكيان الصهيوني من إغلاق للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتمدون بعثة مدنية لإدارة الأزمات في العراق
إعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم الاثنين في بروكسل الخطوط العريضة لبعثة مدنية أوروبية لإدارة الأزمات في العراق.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
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  محلي
محافظ صنعاء يتفقد سير عملية التنسيق بجامعة 21 سبتمبر
[17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم سير عملية التنسيق والقبول بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.

واستمع محافظ صنعاء من رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، إلى شرح حول استئناف العملية الدراسية لطلاب العام الماضي والصعوبات التي تم التغلب عليها.

وأشاد قطينة بحرص قيادة الجامعة وكادرها الأكاديمي على مواصلة العملية الدراسية رغم الصعوبات التى تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان .. مثمنا جهود قيادة الجامعة في تأهيل وتطوير قدرات الطلاب والكوادر الإدارية والفنية.

وأكد الإستعداد تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجامعة بما يكفل تطوير الأداء والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.
سبأ
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