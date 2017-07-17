ورشة عمل حول مهارات القيادة بجامعة 21 سبتمبر [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم ورشة عمل بعنوان " مهارات القيادة".



وفي الورشة أشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط الدكتور عبدالعزيز الشعيبي إلى مميزات القائد الناجح وأهمية القائد في نجاح المؤسسات والجهات المختلفة.



وأكد أهمية دور الجامعات في تخريج الكوادر الكفوءة والقيادات من مختلف التخصصات التطبيقية والنظرية .. لافتا إلى دور التخطيط التصاعدي أو التنازلي في نجاح مهام القيادة.



وأشاد الدكتور الشعيبي بالنجاح الذي حققته قيادة الجامعة في المبادرات الوطنية وخاصة المشاركة الفعالة في التوعية والتثقيف عبر الوسائل المرئية والمنشورات التوعوية كأول جامعة في مكافحة الكوليرا، إضافة الى تدريب آلاف الموظفين والطلاب ومنتسبي المؤسسات والمنظمات.

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