رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روجر فيدرر يتقدم للمركز الثالث في تصنيف لاعبي التنس المحترفين باريس ـ سبأ:

تقدم السويسري روجر فيدرر مركزين، وأصبح ثالثا بدلا من مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم، بعد احرازه لقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.



ورفع فيدرر رصيده من 5265 نقطة قبل أسبوعين إلى 6545، وتقدم من المركز الخامس إلى الثالث، بينما تراجع فافرينكا من الثالث إلى الخامس، أما سيليتش بطل بطولة أمريكا المفتوحة 2014، فحافظ على مركزه السادس، مضيفا 840 نقطة إلى رصيده.





وحافظ اللاعبون الثلاثة الآخرون من الأربعة الكبار على مراكزهم / البريطاني آندي موراي والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك جوكوفيتش / رغم خروجهم في مراحل مختلفة من ويمبلدون.





سبأ [17/يوليو/2017]سبأ