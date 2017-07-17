تفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية بمجمع الصعر بعمران [17/يوليو/2017] عمران - سبأ:

تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران صالح المخلوس ومعه مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل اليوم، سير إمتحانات الشهادة العامة الثانوية بمجمع الصعر التربوي بمدينة عمران.



واطلع أمين عام محلي عمران على سير الإمتحانات، واستمع من الطلاب والمعلمين إلى إيضاح حول الصعوبات التي تواجه العملية الإمتحانية.



وأشاد بمستوى إنضباط العملية الإمتحانية .. مثمنا جهود السلطة المحلية وكوادر التربية بالمحافظة في إنجاح الإمتحانات وإكمال العام الدراسي رغم الصعوبات الراهنة .



وحث الطلاب على الإجتهاد وبذل مزيد من الجد لتحقيق مراتب متقدمة.

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