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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 06:06:32م
المجلس السياسي الأعلى يدين إغلاق الأقصى ويقر الضوابط الإعلامية بين المؤتمر وأنصار الله
أدان المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، ما أقدمت عليه قوات الكيان الصهيوني من إغلاق للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتمدون بعثة مدنية لإدارة الأزمات في العراق
إعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم الاثنين في بروكسل الخطوط العريضة لبعثة مدنية أوروبية لإدارة الأزمات في العراق.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
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تفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية بمجمع الصعر بعمران
[17/يوليو/2017] عمران - سبأ:
تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران صالح المخلوس ومعه مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل اليوم، سير إمتحانات الشهادة العامة الثانوية بمجمع الصعر التربوي بمدينة عمران.

واطلع أمين عام محلي عمران على سير الإمتحانات، واستمع من الطلاب والمعلمين إلى إيضاح حول الصعوبات التي تواجه العملية الإمتحانية.

وأشاد بمستوى إنضباط العملية الإمتحانية .. مثمنا جهود السلطة المحلية وكوادر التربية بالمحافظة في إنجاح الإمتحانات وإكمال العام الدراسي رغم الصعوبات الراهنة .

وحث الطلاب على الإجتهاد وبذل مزيد من الجد لتحقيق مراتب متقدمة.
سبأ
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