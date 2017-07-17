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محافظ صعدة يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية
[17/يوليو/2017]
صعده - سبأ:
ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية باليمن غسان أبو شعر ومستشار الشؤون الإنسانية معين محمود أنشطة وبرامج المنظمة بالمحافظة .

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الإنسانية عبدالله القاسمي ومستشار المحافظة علي حسين الحوثي أشار محافظ صعده إلى ضرورة تقديم خطة للنصف الثاني من العام الجاري ،وتوسيع أنشطتها في المديريات المتضررة والحدودية .

ودعا محافظ صعده المنظمة إلى القيام بمسئوليتها في مواجهة الكوليرا بالمحافظة وإدارة أحد المراكز الخاصة بذلك بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة

من جانبه أكد رئيس البعثة استمرار المنظمة في تقديم خدماتها الإنسانية خاصة ما يتعلق بتشغيل مستشفى حيدان الذي يعمل على مدى أربعة وعشرين ساعة في قسم الولادة وقسم الطوارئ .

وأشار إلى أن المستشفى استقبل خلال النصف الأول من العام الحالي 2500 مريض ويتم تحويل عدد من المرضى إلى مستشفيات عاصمة المحافظة .

حضر الاجتماع نائب مدير عام مكتب الصحة أحمد يعقوب

سبأ
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