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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 06:06:32م
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الصين تحث الكوريتين على العمل سوياً لانهاء التوتر في شبة الجزيرة الكورية
[17/يوليو/2017] بكين – سبأ:
حثت الصين الكوريتين على العمل سوياً للخروج من المأزق الذي وصلت اليه شبة الجزيرة الكورية، وذلك في اول رد فعل للصين اليوم الإثنين على الاقتراح الذي قدمته كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع جارتها الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ خلال مؤتمر صحفي إن "الصين تعتقد أن تحسين العلاقات عن طريق الحوار وتعزيز المصالحة والتعاون يحقق المصلحة الجوهرية لكلا الجانبين".

 وأضاف ان الحوار "يساعد أيضاً فى تخفيف حدة التوتر على شبه الجزيرة الكورية ويعزز السلام فى المنطقة واستقرارها وأمنها".

واوضح المتحدث ان الصين تأمل أن يعمل الجانبان سوياً في اتجاه ايجابي لتمهيد الطريق أمام استناف الحوار .

وقال "نأمل أن تتفهم كل الأطراف المعنية في المجتمع الدولي وتدعم هذا ،وتقوم بأدوار بناءه للتسوية الملائمة للقضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية ".

ويأتي ذلك بعدما إقترحت كوريا الجنوبية عقد محادثات مع جارتها الشمالية في قرية بانمونجوم والتي تسمى بـ (قرية الهدنة) لتخفيف حدة التوتر على طول الحدود .
سبأ
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