وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتمدون بعثة مدنية لإدارة الأزمات في العراق [17/يوليو/2017] بروكسل – سبأ:

إعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم الاثنين في بروكسل الخطوط العريضة لبعثة مدنية أوروبية لإدارة الأزمات في العراق.



وذكرت وكالة (آكي) الايطالية للانباء ان البعثة ستركز حسب بيان الوزراء الصادر بهذا الشأن على طرق مساعدة السلطات العراقية في تطوير قطاع الأمن في البلاد.



وقال البيان "سيقدم الخبراء الأوروبيون المشورة والمساعدة للسلطات في هذا الشأن، حسب الأولويات العراقية".



واوضح ان الخبراء الأوروبيون سيعملون بموجب هذه البعثة، على مساعدة العراقيين على بناء مؤسسات حكومية قادرة لتوطيد الأمن والسلام ومنع الصراع وتعزيز سيادة القانون، والتركيز على اعداد آليات واضحة لمحاربة الفساد والاستقطاب العرقي والطائفي.



ويأتي اعتماد هذه البعثة استجابة لطلب من السلطات العراقية الذي قدمته قبل عدة أشهر.



وينشر الاتحاد الأوروبي بعثات من هذا النوع في عدة مناطق من العالم مثل البلقان ومناطق متعددة في أفريقيا.

سبأ