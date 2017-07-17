نمو الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.9 بالمائة في النصف الأول [17/يوليو/2017] بكين ـ سبأ:

أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية اليوم عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017.



وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 38.15 تريليون يوان (حوالي 5.62 تريليون دولار أمريكي ).



كما ارتفع الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين الذي يعد مؤشرا اقتصاديا هاما بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.



وذكرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، وارتفع في يونيو بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي، مشيرة إلى أن وتيرة النمو ارتفعت بما يزيد عن 6 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2016.



وارتفع الإنتاج الصناعي للشركات المملوكة للحكومة الصينية بنسبة 6.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى يونيو بينما نما إنتاج الشركات المساهمة بنسبة 7.1 في المائة، وفي الوقت نفسه ارتفع الإنتاج الصناعي للشركات ذات التمويل الأجنبي بنسبة 6.7 في المائة.



ويستخدم الإنتاج الصناعي الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية لقياس نشاط الشركات الكبيرة المعينة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية /20/ مليون يوان على الأقل (حوالي /3/ ملايين دولار أمريكي).

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