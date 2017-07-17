رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل التحضيرات لتدشين الملتقى الصيفي الثاني لنادي الوحدة صنعاء - سبأ:

تتواصل بنادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي بمديرية السبعين الإستعدادات لتدشين فعاليات الملتقى الصيفي الثاني الذي يبدأ الخميس المقبل وتنظمه إدارة النادي بدعم ورعاية رئيس النادي أمين جمعان .



وأوضح المسئول الإعلامي للنادي رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى عباد الجرادي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منشآت النادي المختلفة ستحتضن فعاليات الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من ٨٠٠ مشاركا في ألعاب كرة القدم والسلة والكرة الطائرة والتايكواندو والجودو إضافة إلى أنشطة ثقافية وتربوية مصاحبة.



واعتبر الملتقى حدث نموذجي على مستوى أندية الجمهورية نظرا للمشاركة الواسعة من الشباب والطلاب من مختلف المراحل العمرية، إضافة إلى إهتمام إدارة النادي بتوفير كافة الإمكانيات المناسبة.



وثمن الجرادي جهود رئيس النادي وإشرافه على التحضيرات المسبقة ولقائه باللجان العاملة، والذي ساهم في إستكمال التحضيرات للملتقى في مختلف الالعاب والفعاليات .

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ