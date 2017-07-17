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دورة تدريبية في حجة للمثقفين الصحيين حول التوعية بوباء الكوليرا
[17/يوليو/2017]
حجة - سبأ:
 بدأت بمحافظة حجة اليوم دورة تدريبية حول التوعية بوباء الكوليرا والوقاية منه ضمن مشروع الإستجابة لوباء الكوليرا بالمناطق ذات الأولوية، ينظمها منظمة رؤيا أمل الدولية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

تهدف الدورة في ثلاثة أيام إكساب 30 مشاركا ومشاركة من المثقفين الصحيين والعاملين المجتمعيين بمديريات كحلان الشرف وكعيدنة وأفلح اليمن، معارف خاصة بالكوليرا ومخاطره وطرق الوقاية منه ووسائل إيصال الرسالة التوعوية للمجتمع.

وفي الدورة التي حضرها وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني.. أكد وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي, أهمية دور المثقفين الصحيين والعاملين المجتمعيين في التوعية والتثقيف للمجتمعات المحلية بطرق الوقاية من الكوليرا.

وثمن الوكيل القاضي جهود منظمة رؤيا أمل الدولية في مكافحة الكوليرا .

فيما أشار نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد الناظري إلى أن الدورة تأتي ضمن مشروع الإستجابة والتوعية الطارئة لمواجهة الكوليرا.

وأكد أهمية التوعية المجتمعية بمكافحة هذا الوباء وأهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطره وطرق الوقاية منه والقضاء على مسببات ظهوره خاصة وأن محافظة حجة أعلنت فيها مرحلة الطوارئ الصحية نظراً للإنتشار الكبير للوباء .

حضر الدورة مدير مكتب الإعلام بالمحافظة إبراهيم هاشم شرف.

سبأ
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