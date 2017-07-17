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العدوان يمنع وصول مشاركين لمؤتمر بناء السلام وحقوق الإنسان في بلجيكا
[17/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 منع تحالف العدوان السعودي الأمريكي وصول ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مؤتمر بناء السلام وحقوق الإنسان، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بلجيكا " تحت شعار تعزيز السلم والأمن المحليين في اليمن " خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس منظمة دار السلام والحاصل على الجائزة العالمية للسلام للعام 2015م عبد الرحمن المروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان رفض تقديم التسهيلات للمشاركين من العاصمة صنعاء للوصول إلى بلجيكا.

وأشار إلى أن منظمي المؤتمر بسلطنة عمان أو الإتحاد الأوربي أبلغوهم بصعوبة وصول مشاركين للمؤتمر عبر صنعاء بسبب الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف على مطار صنعاء باستثناء رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وان هناك خطورة على المشاركين في حال سفرهم برا إلى المحافظات الجنوبية.

وقال" إن المنظمين أبلغوا المشاركين من صنعاء بمخاطبة مكتب الأمم المتحدة بصنعاء إلا أن الرد جاء بالرفض من قبل تحالف العدوان".

إلى ذلك أعتبر المشاركون منع تحالف العدوان سفر المشاركين في المؤتمر من صنعاء تواصلا للدور الهمجي للعدوان في محاولات إفشال فعاليات إنسانية تسعى لا إعادة الأمل للشعب اليمني.

وأكدوا أن من حق نشطاء السلام وحقوق الإنسان في إيصال حجم الإضرار الكارثية جراء العدوان علي اليمن للعالم لعل الضمير الإنساني يفيق من تخدير سكرة النفط وثروات الأمة التي نهبت وسخرت لتدمير شعوب المنطقة ومقدراتها ليحل الإرهاب والتطرف المدعوم خليجيا محل السلام والتسامح والمحبة والإنسانية.

سبأ
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