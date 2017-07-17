محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المعهد الدبلوماسي ينظم ورشة في القانون الإنساني الدولي صنعاء - سبأ:

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء اليوم ورشة عمل في مجال القانون الإنساني الدولي.



وفي إفتتاح الورشة أشار وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله إلى المبادئ الرئيسية للقانون الإنساني الدولي القائمة على إحترام الإنسانية وحقوق الفرد.



وأوضح أن القيادة السعودية إنتهكت وبكل صلف كافة المواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني .. وقال" إن السعودية تقود حرب قذرة بكل المعايير على الجمهورية اليمنية، ولم تكتف بالعدوان العسكري بل إمتد عدوانها إلى شتى مجالات الحياة، فبعد فشلها في الحرب العسكرية عمدت إلى محاولة تجويع الشعب اليمني من خلال حرب إقتصادية ومعيشية مدعومة بحصار شامل إضافة إلى إيعازها للفار هادي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، مما أدى إلى توقف صرف مرتبات كافة الموظفين ".



وأشار وزير الخارجية إلى أن العدوان عمد إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنتشار الأمراض والأوبئة بالمناطق اليمنية كافة وعبر سياسة تهجير مئات الآلاف من الأسر اليمنية من مناطق سكنها بالقصف المستمر، ونشر المليشيات مدفوعة الأجر التي نشرت الفوضى مما أدى إلى تكدس ملايين النازحين في مناطق ومحافظات معينة، إضافة إلى منع شحنات الأدوية وأنواع منها من الوصول مباشرة للمناطق وبالذات العاصمة صنعاء، ما أدى إلى انتشار الكوليرا في اليمن وأمراض أخرى.



ولفت إلى إستمرار تحالف العدوان في تأخير وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية مع إستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي لإستقبال أي من المساعدات الإنسانية وعرقلة سفر المواطنين الذين هم بحاجة للعلاج في الخارج.



فيما أشاد رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء الكسندر فيث، بمستوى التعاون القائم بين اللجنة الدولية الصليب الأحمر ووزارة الخارجية.

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ