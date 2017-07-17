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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 05:42:11م
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محافظ صعدة يطلع على سير العمل بإعادة تأهيل وسفلتة خط صعدة - صنعاء
[17/يوليو/2017]
صعده - سبأ:
اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم على سير العمل بإعادة تأهيل وسفلتة من خط صعدة – صنعاء.

وتفقد عملية التأهيل التي تبدأ من طريق الحيرة بمديرية سفيان وينتهي في كبري المدرج بطول سبعة كيلو متر بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق.

وحث المحافظ عوض القائمين على العمل بسرعة إنجاز المشروع حسب المواصفات الهندسية المتبعة مع مراعاة تصريف مجاري السيول باعتبار المشروع محاذي لسلسلة جبلية ينحدر منها كثير من مصابات السيول والتي تصب في المزارع المحاذية للمشروع.

وأشار أن المشروع سيكون له دور في التخفيف من معاناة المسافرين عبر طريق صنعاء عمران صعدة وتأخير السير نتيجة الأضرار التي لحقت بالطريق والتي خلفها العدوان السعودي الأمريكي وإستهدافه للكباري والجسور والعبارات.

ولفت إلى أن خط صعدة – صنعاء خط استراتيجي ويستقبل كثير من الناقلات القادمة من العاصمة صنعاء ومحافظة عمران وهو الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية.. مؤكدا دعم قيادة المحافظة والسلطة المحلية لفرع مؤسسة الطرق في معالجة كافة العراقيل التي قد تعيق سير عملها أو تواجهها عند تنفيذ مشاريعها المختلفة.

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