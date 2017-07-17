رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بليسكوفا في صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات باريس ـ سبأ:

تصدرت التشيكية كارولينا بليسكوفا للمرة الأولى في مسيرتها التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر اليوم على حساب الألمانية أنجليك كيربر، بينما دخلت الاسبانية غاربيني موغوروتسا الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، نادي العشر الأوليات.



وتبادلت الشقيقتان فينوس وسيرينا وليامس المواقع في نادي العشر الأوليات، اذ دخلته المخضرمة فينوس بعد بلوغها نهائي ويمبلدون، وخرجت منه سيرينا المصنفة أولى عالميا سابقا، بسبب غيابها منذ أشهر عن الملاعب بسبب الحمل.



واستفادت بليسكوفا التي خرجت من الدور الثاني في ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى التي اختتمت في اجازة نهاية الأسبوع، من عدم بلوغ كيربر وصيفة 2016، الدور نصف النهائي على الاقل، وعدم بلوغ الرومانية سيمونا هاليب الثانية النهائي.



وخرجت كيربر من الدور الرابع على يد الاسبانية موغوروتسا التي توجت باللقب على حساب الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس في النهائي الذي أقيم السبت على الملاعب العشبية لنادي عموم انجلترا، بينما أقصيت هاليب من ربع النهائي على يد البريطانية جوهانا كونتا.

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ