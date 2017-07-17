عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صدامات خلال مهرجان فولكلوري قرب مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا برلين – سبأ :

أعلنت الشرطة الالمانية اليوم الاثنين عن وقوع صدامات ليلة اول امس السبت خلال مهرجان فولكلوري في بلدة قريبة من مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا بين قوات الامن وشبان اتهم بعضهم بالتحرش الجنسي.



وقال المسئول في الشرطة الالمانية رولاند آيسيلي في مؤتمر صحافي عقده في بلدة شورندورف ان طالب لجوء عراقي في العشرين من العمر "تحرش جنسياَ" مساء الجمعة بشابة بينما قام ثلاثة طالبي لجوء أفغان بمضايقة فتاة في الـ 17 من العمر.



وأكدت الشرطة أن السبب الرئيسي في الصدامات الاستهلاك المفرط للكحوليات عندما تجمع ما يقارب ألف شاب في حديقة (شلوس بارك) في المدينة، حيث اندلعت مناوشات.



وفيما اشارت الى أن الكثيرين من أولئك الشباب لهم خلفيات مهاجرة، اوضحت ان أعمال العنف ادت إلى سقوط جرحى واعتقال عراقي وثلاثة من اللاجئين الافغان خلال الحفل .

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ