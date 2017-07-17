اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل سنغافورة – سبأ :

إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً بما يعادل 0.2 بالمائة بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش لتصل إلى 49.02 دولار للبرميل.



وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46.64 دولار للبرميل .. مرتفعة بذلك 10 سنتات أو 0.2 بالمائة.



ويأتي ذلك بعدما اضافت الشركات الأمريكية حفارتي نفط على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو ليصل الإجمالي إلى 765 حفارة.



وبلغ متوسط الحفارات الجديدة في الأسابيع الأربعة الأخيرة خمس حفارات وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016م.



كما يأتي ذلك فيما تشير أنشطة المصافي في الصين إلى طلب قوي حيث زاد استهلاك مجمعات التكرير من الخام في يونيو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مسجلاً 46.08 مليون طن أو 11.21 مليون برميل يومياً بزيادة 2.3 بالمائة على أساس سنوي .

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ