إجتماع يقر خطة اليونيسيف وأنشطتها بمحافظة إب خلال النصف الثاني [17/يوليو/2017] إب - سبأ:

أقر إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل، ضم ممثلو اليونيسيف، خطة اليونيسيف وأنشطتها بالمحافظة خلال النصف الثاني من العام الجاري.



وناقش الإجتماع الذي ضم ممثلو المكاتب المعنية بالمحافظة، أنشطة وبرامج المنظمة خلال النصف الأول، واستمع إلى تقرير من قبل ممثلي ومنسقي اليونيسيف حول الأنشطة المنفذة في برنامج الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي وبرنامج التعليم والحماية الإجتماعية وحماية الطفل.



وتطرق الإجتماع إلى الأنشطة المدعومة من اليونيسيف في مجال ترميم المدارس وتوفير الكتاب والكراسي المدرسية.



وثمن الوكيل المتوكل الدور الإنساني الذي تقوم به اليونيسيف بمحافظة إب خلال الفترة الماضية .. مؤكدة أهمية توسيع المنظمة لأنشطتها وبرامجها بالمحافظة في مختلف القطاعات والعمل على إدراجها ضمن خطتها للعام 2018م.



وأبدى إستعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات أمام منظمة اليونيسيف بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها ومهامها المختلفة.



حضر الإجتماع مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالمحافظة نصر البعداني ومدير برنامج الرعاية الأولية بالمحافظة الدكتور إسماعيل الشويط وعدد من المعنيين بالمحافظة.

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