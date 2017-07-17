ورشة تعريفية لتقنية التصحيح الالكتروني لامتحانات القبول بجامعة ذمار [17/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

بدأت اليوم بجامعة ذمار ورشة تعريفية خاصة بتقنية التصحيح الالكتروني لامتحانات القبول خلال العام الجامعي 2017 - 2018 في جميع كليات الجامعة.



وخلال الورشة اوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبد الله الشامي أن تدشين برنامج التصحيح الالكتروني لامتحانات القبول في جامعة ذمار يأتي متزامنا مع جهود وزارة التعليم العالي لحوسبة الانظمة التعليمة في جميع الجامعات اليمنية في ظل ما نشهده اليوم من انتاج كثيف للمعرفة على مستوى العالم.



وأشار إلى أن هذه الانظمة التقنية الحديثة ستساعد الطلاب على اتخاذ القرارات الصحيحة قبل الالتحاق بأي كلية وتسهل عليهم بعد الالتحاق بها.



وحث الدكتور الشامي جامعة ذمار على بذل مزيد من الجهود لاستكمال حوسبة كافة انظمة التعليم في جميع كليات الجامعة بعد ان اصبحت تلك الانظمة والتطبيقات متاحة وسهلة التنفيذ بتكاليف بسيطة لما تعود به من فوائد كبيرة للطلاب والجامعة على حد سواء.



وأشاد الدكتور الشامي بجهود جامعة ذمار لتطوير انظمة التعليم الحديثة وما شهدته المراكز الالكتروتية التابعة لها من تطوير مستمر بناء على ملاحظات الاكاديميين والمتخصصين وتلافي كثير من جوانب القصور في هذه المجالات، ابرزها تنفيذ برنامج استاذ وادخال بيانات الطلاب الكترونيا في مختلف المستويات في جميع كليات الجامعة.



من جانبه أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري أن ادخال برنامج التصحيح الالكتروني الى الانظمة التقنية في الجامعة يأتي استمرارا للجهود المتواصلة التي تقوم بها نيابة شؤون الطلاب في تطوير العمل الاكاديمي في الجامعة وإدخال التقنيات الحديثة لتجويده.



وأشار إلى أن دخول تقنية التصحيح الالكتروني الى انظمة التعليم في جامعة ذمار قد وفر الكثير من الجهد والمال واختصر الكثير من والوقت في عملية تصحيح امتحانات القبول في جميع كليات الجامعة.



ولفت الدكتور النهاري الى ان تكاليف تقنية التصحيح الالكتروني تساوي 30% مما تنفقه الكليات في الجامعات على التصحيح اليدوي فضلا عن ان نسبة الخطأ في عملية التصحيح الالكتروني ضئيلة جدا مقارنة بعملية التصحيح اليدوية التي تؤكد الدراسات والإحصائيات العالمية ان نسبة الاخطاء فيها كبيرة جدا تصل إلى 37%على اقل تقدير.



بدوره اكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور نصر الحجيلي أن عمليه التصحيح الالكتروني ستوفر الكثير من المزايا للتعليم في اليمن ومنها رفع تقييم التعليم العالي وضمان الدقة والإنصاف العادل في تقييم الطلاب المتقدمين الى الجامعات.



وأشار إلى أن تقنية البرنامج تعتمد على قراءة اوراق الامتحانات للطلاب وتحويلها الى درجات، ويحتوي على عدة خيارات مرنة جدا في حال اختيار الطالب لأكثر من خيار وكذلك العلامة البارزة.



ولفت الى ان الشركة المنفذة للبرنامج تتعامل مع اكثر من 12 الف جامعة و مؤسسة تعليمية في العالم ابرزها جامعة هارفارد واكسفورد وتتم بها تصحيح امتحانات شهيرة كالتوفل.



ودعا الحجيلي قيادة وزارة التعليم العالي إلى تبني مثل هذه التجارب الناجحة وتكييفها مع الواقع الداخلي للآليات المستخدمة في الجامعات اليمنية وتحديد المعايير والشروط لضمان نجاحها والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.



حضر الورشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور عبدالكريم زبيبه و نائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية الدكتور عبدالله الرفاعي و مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور محمد ضيف الله وعدد من عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الكنترول وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

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