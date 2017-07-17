المجموعات المسلحة في سورية تخرق إتفاق مناطق تخفيف التوتر [17/يوليو/2017] دمشق – سبأ:

أعلنت السطلات السورية اليوم الاثنين عن وقوع خرق جديد لاتفاق مناطق تخفيف التوتر من قبل المجموعات المسلحة استهدفت من خلاله حي الكاشف في مدينة درعا بقذيفة هاون ما تسبب بإصابة شخصين بجروح.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر في منطقة درعا البلد استهدفت حي الكاشف بقذيفة هاون سقطت بجانب مخبز الدبس ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.



واشارت الى ان المجموعات المسلحة خرقت أمس اتفاق تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية وفجرت عبوات ناسفة اثناء مرور حافلة تقل أهالي على طريق مجادل- ام الزيتون في منطقة اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح.

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