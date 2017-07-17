مصرع ثمانية أشخاص جراء الفيضانات في ولاية أريزونا الأمريكية [17/يوليو/2017] واشنطن ـ سبأ:

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في ولاية/ أريزونا/ الأمريكية غرقا وفقد آخرون جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة وأدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار.



وقال قائد شرطة مقاطعة /جيلا/ آدم شيفرد، في بيان له، إن القتلى قضوا وهم يسبحون في أحد أنهار/ أريزونا/ قبل أن تداهمهم مياه الفيضانات بشكل مفاجئ.



وأضاف أن السلطات المحلية تبحث عن أشخاص آخرين فقدوا جراء الفيضانات.. مشيرا إلى أن الفيضانات غمرت نهر /فيردي/ على بعد 145 كلم شمال شرق مدينة /فينيكس/.



واشار الى أن عملية البحث عن ناجين متواصلة باستعمال طائرات مروحية.

سبأ