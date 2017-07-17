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وزير التعليم العالي يتفقد سير امتحانات القبول بكلية الطب البشري
[17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم،  سير امتحانات القبول والمفاضلة، النظام العام في كلية الطب البشري بجامعة صنعاء للعام الجامعي 2017 – 2018م.

واطلع وزير التعليم العالي ومعه رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور محمد شكري علي الترتيبات لإجراء امتحانات القبول قسم الطب البشري التي تقدم لها نحو ستة آلاف و500  طالبا وطالبة يتنافسون علي 150 مقعدا دراسيا في مجال النظام العام.

واستمع وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة من عميد كلية الطب البشري الدكتور ناجي حومش ونائب العميد لشئون الطلاب الدكتور علي محمد الميري، إلى إيضاح حول عملية التنظيم والرقابة علي إجراء امتحانات القبول وتهيئة الظروف الملائمة لتمكين الطلاب من أداء هذه الامتحانات رغم ارتفاع عدد المتقدمين مقابل الطاقة الاستيعابية المحددة.

وأشار نائب عميد كلية الطب أن امتحانات القبول اليوم لمادتي الفيزياء والكيمياء يديرها نحو 500 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الملاحظين، فيما سيتم امتحان مادتي الأحياء والانجليزي بعد غد الأربعاء .

وأوضح أن الكلية اعتمدت منذ العام الماضي نظام التصحيح الالكتروني لاختبارات القبول والمفاضلة وكذلك اعتماد نحو 30 بالمائة لنتيجة الثانوية العامة و70 بالمائة لامتحانات القبول وعلي ضوء ذلك يتم فرز وإعلان نتائج المقبولين .

ولفت الدكتور الميري بأن المتقدمين لامتحانات القبول هم من المتفوقين علي مستوي الجمهورية وأصحاب المعدلات العليا ولكن الطاقة الاستيعابية المحددة هيا التي تحدد وفقا لهذا النظام لاختيار الخلاصة من المقبولين والمتفوقين.

بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تضافر الجهود واستشعار المسؤولية تجاه هولاء الطلاب المتقدمين لامتحانات القبول والمفاضلة في كلية الطب البشري بجامعة صنعاء .

وقال " علي عظمة المسؤولية هناك قلق علي الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في القبول نتيجة ارتفاع نسبة المتقدمين لامتحان القبول ومحدودية الطاقة الاستيعابية مما يجعل الطلاب يذهبون إلى تخصصات غير التي يرغبون فيها".

 

وأكد الوزير حازب الحاجة لافتتاح أكثر من جامعة حكومية خصوصا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا فتح المجال للاستثمار في هذا النوع من التعليم وفق شروط وضوابط علمية لتلبية الاحتياجات واستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب المتفوقين .

ووجه قيادة كلية الطب بمعالجة وضع الطلاب المنسقين عبر البوابة الالكترونية الذين عليهم بعض النواقص والسماح لهم بدخول اختبارات القبول والمفاضلة علي أن يتم استكمال معاملتهم واستيفاء النواقص عقب الامتحان بما لا يخالف ما جاء بوثيقة السياسات العامة للقبول والتسجيل للعام الجاري.

وشدد علي ضرورة إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية وإمكانية زيادتها وفق الإمكانيات المتاحة خاصة وان نسبة المتخرجين من الثانوية العامة يفوق الـ 200 إلي 300 ألف فيما لا تتعدي الطاقة الاستيعابية للجامعات نحو 60 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات.

ونوه وزير التعليم العالي بدور قيادة كلية الطب البشري علي جهودها في الإعداد والتنظيم لامتحانات القبول والمفاضلة وفق معايير علمية.
سبأ
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