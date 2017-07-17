وكيل وزارة التربية تتفقد سير الامتحانات بمركزي نسيبة ومعاذ بن جبل الإمتحانيين بأمانة العاصمة [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة اشراق الحكيمي سير الإختبارات بمركزي نسيبة ومعاذ بن جبل الامتحانيين بأمانة العاصمة.



واستمعت ومعها مستشار القطاع أمة الرحمن جحاف، من القائمين على المركزين إلى شرح موجز حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والطالبات.



واشادت الدكتورة الحكيمي بمستوى الانضباط الذي لمسته بالمركزين، وحثت الطلاب والطالبات على التركيز والتمعن في إجاباتهم بما يمكنهم من حصد المراتب العليا، داعية أولياء الأمور لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائهم بما يمكنهم من استذكار ومراجعة دروسهم.

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