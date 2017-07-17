الحكومة الفلسطينية: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأقصى باطلة ولاغية أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى.