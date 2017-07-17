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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 04:06:02م
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  محلي
وكيل وزارة التربية يتفقد سير الامتحانات بمركز ام سلمة بامانة العاصمة
[17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
     تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي سير الامتحانات بمركز ام سلمة الإمتحاني بأمانة العاصمة.

واستمع من القائمين علي المركز إلي شرح تفصيلي حول الاستعدادات والتجهيزات المبذولة لتوفير الأجواء الملائمه للطالبات بالمركز .

وأكد أهمية تضافر الجهود لضمان انجاح العملية الإمتحانية ، منوهاً بمستوى الإنضباط في المركز الإمتحاني والجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطالبات بما يمكنهن من تأدية امتحاناتهن علي أكمل وجه، متمنياً لهن التوفيق والنجاح.
سبأ
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