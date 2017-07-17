نائب وزير التربية والتعليم يؤكد حرص الوزارة على انجاح الامتحانات [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي حرص الوزارة على إنجاح إمتحانات الشهادة العامة رغم حملة الأكاذيب المسعورة التي تشن عليها.



ودعا، خلال تفقده اليوم ومعه وكيل الوزارة ابراهيم شرف سير الاختبارات بمركز الشهيد العلفي الامتحاني- الجميع إلى استشعار المسؤولية المُلقاة على عاتقهم لإنجاح الامتحانات كمسؤولية وطنية وباعتبار ذلك هو الرد الواضح على الأكاذيب التي يروج لها أعداء النجاح.



وأشاد بمستوى الإنضباط الذي لمسه في المركز الامتحاني والذي ينافي الاكاذيب التي يروج لها البعض حول وجود اختلالات مواكبة لسير الامتحانات حيث تم التأكد من سلامة ودقة الاجراءات المتبعة من خلال الزيارة المفاجئة للمركز ، متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.



وكان نائب الوزير استمع من القائمين على المركز الى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.

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