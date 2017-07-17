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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 04:06:02م
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تدشين صرف مساعدات نقدية للأسر النازحة والمجتمع المضيف بعمران
[17/يوليو/2017] عمران - سبأ:
دشن المجلس النرويجي للاجئين اليوم صرف مساعدات نقدية لـ700 من الأسر النازحة والمجتمع المضيف بمحافظة عمران.

وأوضح ممثل المجلس بعمران علي المآخذي أن المساعدات تستهدف 350 أسرة بمديرية جبل عيال يزيد و350 حالة بمديرية عمران بمبلغ 27 ألف ريال لكل حالة.

وأشار إلى أن توزيع المساعدات النقدية يأتي للتخفيف من معاناة النازحين وأسرهم وكذا الفئات الأشد احتياجا، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار.

وذكر أن المجلس سيوزع مساعدات نقدية خلال الأربعة الأشهر القادمة تستهدف نفس الأسر في المديريتين.
سبأ
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