رئيس الوزراء يحيي عزيمة وإصرار جرحى الدفاع عن الوطن على خوض امتحانات الشهادة العامة [17/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

حيا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عزيمة وإصرار جرحى أبطال ساحات الدفاع عن الوطن ضد العدوان ومرتزقته، على مواصلة تعليمهم و التقدم لامتحانات الشهادة العامة.



و خلال تفقده اليوم بأمانة العاصمة ومعه وزيري التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي والصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ، سير الامتحانات بمركز جرحى ضحايا العدوان أضاف :" سعداء بأن نشاهد هذا الحضور اللافت من قبل ابنائنا الطلاب الذين شاركوا في ميادين القتال في مواجهة العدوان ويشاركون الآن في امتحانات الشهادة العامة".



وهنأ رئيس الوزراء الجرحى بالانتصارات التي حققوها في الميدان .. وتابع قائلا " الشعب اليمني ينظر إلى تضحياتكم بكل اكبار واعتزاز ...ونحن واخواننا في قيادة وزارة التربية والتعليم و السلطة المحلية جئنا لنتفقد أحوال هذه النخبة من ابنائنا الطلاب الذين كان لهم شرف الدفاع عن اليمن من جهه والآن لهم شرف التقدم لاختبارات الثانوية العامة" .



وأردف قائلا " تسير الحياة لدى الشعب اليمني بشكل طبيعي ؛ فنحن نقاتل باليد اليمنى وجاهزين للبناء والتعمير والامتحان باليد الأخرى... هذه حياة اليمنيين وهذا ماتعلمونه من تاريخهم وحياتهم" ، مضيفاً: " لذلك نحن في اطمئنان تام للجبهات وللحياة الداخلية في الجمهورية اليمنية ".



من جانبه ثمن وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي حرص الطلاب من جرحى الذود عن الوطن وسيادته على إكمال تحصيلهم العلمي رغم جراحهم ، منوهاً بوعيهم بأهمية العلم الذي تبنى به الشعوب والأوطان .



وأعرب عن تقديره لتضحياتهم الجسيمة في الدفاع عن الوطن وحريته وأمنه واستقلاله ، منوهاً بجهود القائمين على العملية الإمتحانية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.



كان رئيس الوزراء ومرافقيه استمعوا من نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور عبدالله الحامدي و القائمين على المركز الامتحاني إلى شرح تفصيلي حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائهم الطلاب ولإنجاح العملية الإمتحانية.



رافق رئيس الوزراء أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان وعدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم وأمانة العاصمة.



إلى ذلك اطلع رئيس الوزراء ومعه وزيري التربية والتعليم والصحة العامة على أنشطة برنامج إعادة تأهيل ضحايا العدوان الذي ينفذه مركز المستقبل لتأهيل المعاقين على مدى ثلاثة أشهر .



واستمعوا من مدير المركز يحيى قرواش إلى شرح موجز حول أنشطة البرنامج الذي يستهدف مئة مشارك على فترتين صباحي ومسائي و يتضمن تسع دورات تدريبية في مجالات " الحاسوب ،إدارة المشاريع ، التخطيط الاستراتيجي ، إدارة المكاتب الحديثة ".

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