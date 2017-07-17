محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات صنعاء - سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرح عدد آخر في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقعهم في مديرية الغيل بمحافظة الجوف ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة أسفل العقبة بمديرية خب والشعف محققة إصابات مباشر ة وعُرف من بين القتلى القيادي المرتزق حمد خرفي وأربعة من أبنائه وأقاربه هم حمد الأسدل ، محمد حمد الأسدل ، حسن حمد الأسدل ، معجب مجاهد الأسدل .



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير آلية ومدرعة أثناء مهاجمة الجيش واللجان الشعبية لمواقعهم جنوب يختل بالمخا في محافظة تعز ، كما قُتِل وأصيب أربعة من المرتزقة برصاص الجيش واللجان في مديرية صالة وتم استهداف تجمع لهم بالمديرية نفسها بقذائف المدفعية .



وأشار المصدر إلى مصرع عدد من المرتزقة خلال إحباط عملية تسلل للمرتزقة إلى مواقع الجيش واللجان قرب منطقة يام بمديرية نهم ، في حين استهدف قصف مدفعي أربع آليات محملة بالأفراد جنوب منطقة القرن بالمديرية .



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء .



وأوضح المصدر أن ستة من المرتزقة بينهم القيادي علي شوعي جابر هباش لقوا مصرعهم برصاص الجيش واللجان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، مبيناً أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة المخدرة ما أدى إلى مصرع اثنين كانوا على متنها .



كما أكد المصدر مصرع خمسه مجندين وإصابة أربعة آخرين تابعين للواء 30 في منطقة حراد بين عتق والعبر بمحافظة شبوة برصاص مرتزقة في ظل الاقتتال بينهم .



ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تحصينات وتجمعات الجيش السعودي شمال كرس جوبح وموقعي الخرشب و المقطابة في جيزان نتج عنه مصرع وإصابة عدد من الجنود ، و تم قنص جندي سعودي بموقع الدفينية .



وفقا للمصدر صد أبطال الجيش واللجان محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه صحراء البقع ، وتم قنص اثنين من المرتزقة شرقي موقع الطلعة في نجران ، أما في عسير استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي بمنفذ علب ورقابة الهنجر .

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ