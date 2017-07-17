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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 12:17:19م
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات
نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي .
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مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات
[17/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرح عدد آخر في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقعهم في مديرية الغيل بمحافظة الجوف ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة أسفل العقبة بمديرية خب والشعف محققة إصابات مباشر ة وعُرف من بين القتلى القيادي المرتزق حمد خرفي وأربعة من أبنائه وأقاربه هم حمد الأسدل ، محمد حمد الأسدل ، حسن حمد الأسدل ، معجب مجاهد الأسدل .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير آلية ومدرعة أثناء مهاجمة الجيش واللجان الشعبية لمواقعهم جنوب يختل بالمخا في محافظة تعز ، كما قُتِل وأصيب أربعة من المرتزقة برصاص الجيش واللجان في مديرية صالة وتم استهداف تجمع لهم بالمديرية نفسها بقذائف المدفعية .

وأشار المصدر إلى مصرع عدد من المرتزقة خلال إحباط عملية تسلل للمرتزقة إلى مواقع الجيش واللجان قرب منطقة يام بمديرية نهم ، في حين استهدف قصف مدفعي أربع آليات محملة بالأفراد جنوب منطقة القرن بالمديرية .

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء .

وأوضح المصدر أن ستة من المرتزقة بينهم القيادي علي شوعي جابر هباش لقوا مصرعهم برصاص الجيش واللجان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، مبيناً أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة المخدرة ما أدى إلى مصرع اثنين كانوا على متنها .

كما أكد المصدر مصرع خمسه مجندين وإصابة أربعة آخرين تابعين للواء 30 في منطقة حراد بين عتق والعبر بمحافظة شبوة برصاص مرتزقة في ظل الاقتتال بينهم .

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تحصينات وتجمعات الجيش السعودي شمال كرس جوبح وموقعي الخرشب و المقطابة في جيزان نتج عنه مصرع وإصابة عدد من الجنود ، و تم قنص جندي سعودي بموقع الدفينية .

وفقا للمصدر صد أبطال الجيش واللجان محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه صحراء البقع ، وتم قنص اثنين من المرتزقة شرقي موقع الطلعة في نجران ، أما في عسير استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي بمنفذ علب ورقابة الهنجر .

سبأ
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