Marib: Meurtre de cinq mercenaires de l'Alliance de l'agression saoudienne [17/يوليو/2017]

MARIB, 17 Juillet (SABA)-Cinq mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués par les balles des forces des unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces des comités populaires au district de Sourwah au gouvernorat de Marilb.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les Cinq mercenaires ont été tués dans un certain nombre de sites à ce district.



AM



SABA